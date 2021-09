Esplode il fusto di birra | 43enne brasiliano muore mentre festeggia il suo compleanno

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 settembre 2021) Campo Bom – Un uomo di 43 anni è mortostavando il suo: ad ucciderlo, undidifettoso. E’ successo nella città di Campo Bom, in Brasile, lo scorso 17 settembre. Gilson do Nascimento, questo il nome della vittima, stava gustando un bicchiere diquando il barile accanto a lui è esploso, uccidendolo all’istante, a causa della valvola dello spinatore che stava maneggiando. La nipote ha raccontato che, prima di cominciare ad aggiustare il guasto, Gilson aveva contattato la ditta di noleggio dei fusti, che gli avevano dato istruzioni su come procedere prima del loro arrivo. Durante i tentativi di riparazione, però, il barilotto è esploso e un pezzo di metallo ha colpito l’uomo alla testa, uccidendolo. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, ...