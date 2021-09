Draghi: “Sfida è far sì che ripresa sia duratura e sostenibile” (Di giovedì 23 settembre 2021) “L’Italia vive oggi un periodo di forte ripresa, migliore di quello che avevamo immaginato solo qualche mese fa”. Ma “la Sfida è far sì che la ripresa sia duratura e sostenibile”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo all’assemblea 2021 di Confindustria: “Le previsioni del Governo, che presenteremo tra pochi giorni, stimano una crescita intorno al 6% per quest’anno – a fronte del 4,5% ipotizzato in primavera”. L’assemblea pubblica di Confindustria aveva tributato poco prima una lunga standing ovation al presidente del Consiglio. A chiamare all’applauso il presidente di Viale dell’Astronomia, Carlo Bonomi, nel corso del suo intervento dal palco del Palaeur di Roma. “Grazie, Presidente. Grazie per aver ricordato ancora una volta, la settimana scorsa, che per risolvere i problemi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) “L’Italia vive oggi un periodo di forte, migliore di quello che avevamo immaginato solo qualche mese fa”. Ma “laè far sì che lasia”. Così il premier Mario, intervenendo all’assemblea 2021 di Confindustria: “Le previsioni del Governo, che presenteremo tra pochi giorni, stimano una crescita intorno al 6% per quest’anno – a fronte del 4,5% ipotizzato in primavera”. L’assemblea pubblica di Confindustria aveva tributato poco prima una lunga standing ovation al presidente del Consiglio. A chiamare all’applauso il presidente di Viale dell’Astronomia, Carlo Bonomi, nel corso del suo intervento dal palco del Palaeur di Roma. “Grazie, Presidente. Grazie per aver ricordato ancora una volta, la settimana scorsa, che per risolvere i problemi ...

