Decreto green pass scuola, governo fornirà mascherine FFP2 o FFP3 ai docenti nei casi di alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Senato ha approvato con 189 voti, 30 contrari e nessun astenuto la fiducia chiesta dal governo sul Dl per il green pass per scuole, unversità e trasporti. È il via libera definitivo al Decreto, approvato ieri dalla Camera, e che ora è convertito definitivamente in legge. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Senato ha approvato con 189 voti, 30 contrari e nessun astenuto la fiducia chiesta dalsul Dl per ilper scuole, unversità e trasporti. È il via libera definitivo al, approvato ieri dalla Camera, e che ora è convertito definitivamente in legge. L'articolo .

