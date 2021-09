Dazn, problemi sull'app: ''Indennizzo per gli utenti danneggiati'' (Di giovedì 23 settembre 2021) Diversi utenti hanno avuto difficoltà a vedere Sampdoria - Napoli e Torino - Lazio: la piattaforma si è scusata attraverso una ... Leggi su today (Di giovedì 23 settembre 2021) Diversihanno avuto difficoltà a vedere Sampdoria - Napoli e Torino - Lazio: la piattaforma si è scusata attraverso una ...

Advertising

fanpage : ?? #DAZN down Cosa sta accadendo in questi minuti #SampdoriaNapoli #SampNapoli - rtl1025 : ??? State riscontrando problemi su #Dazn? - Paolo88662242 : @IlMusmy @DAZN_IT Visto tutto senza problemi. - Mordeca17105320 : @ValerioLettieri @SkySport Basta non fare l'abbonamento, se in milioni faranno così, più in fretta dazn risolverá i… - MCRadioRossoner : RT @CalcioFinanza: Problemi per Dazn: sito non accessibile -