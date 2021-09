Dazn: 'Problema tecnico, ci scusiamo. Un indennizzo per gli utenti colpiti' (Di giovedì 23 settembre 2021) "Tutti gli utenti che sono stati impattati dal Problema potranno usufruire di un indenizzo". Dazn, titolare dei diritti in streaming di tutta la Serie A, ha emesso un comunicato dopo i problemi che ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 settembre 2021) "Tutti gliche sono stati impattati dalpotranno usufruire di un indenizzo"., titolare dei diritti in streaming di tutta la Serie A, ha emesso un comunicato dopo i problemi che ...

