Dani Alves | probabile una nuova e ultima avventura

(Di venerdì 24 settembre 2021) 38 anni compiuti già da qualche mese e una voglia matta di giocare, di allenarsi che ancora non è svanita. Questo è, che dopo aver terminato la suaal San Paolo pochi giorni fa – ha rescisso consensualmente il contratto – potrebbe essere pronto per un’altra entusiasmante sfida (e molto probabilmente anche l’) della sua interminabile ed eccezionale carriera. Si avvicina il Fluminense eci pensa Potrebbe rimanere in patria il campione brasiliano. Su si lui si sta facendo sotto insistentemente il Fluminense, desideroso di aggiungerlo al proprio roster di calciatori. Sarebbe quel giocatore pieno di carisma e consapevolezza che potrebbe far svoltare la stagione al club. Attualmente l’ex Juventus è svincolato, ma un viaggio ...

Advertising

Dani_alves_df : RT @katydailybrasil: Nova foto de Katy Perry para a campanha “Color In Music”, do Spotify ?? - fili_berto : RT @Mexicoamerican5: Future Dani Alves - BrenoVimercati : @souza_g1 DANI ALVES NO RIO BRANCO - ___94230 : RT @Mexicoamerican5: Future Dani Alves - Mexicoamerican5 : Future Dani Alves -

Ultime Notizie dalla rete : Dani Alves

Commenta per primo Il Fluminense ci prova per. Come scrivono in Brasile, il Flu vuole chiudere in pochi giorni l'arrivo dell'ex San Paolo , ora svincolato.San Paolo che nei giorni scorsi ha raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto con; legato ai paulisti fino al 31 dicembre 2022 , l'ex Barcellona, Juve e Paris Saint ...Il Fluminense ci prova per Dani Alves. Come scrivono in Brasile, il Flu vuole chiudere in pochi giorni l'arrivo dell'ex San Paolo, ora svincolato.Keisuke Honda riparte dalla Lituania. Il trequartista giapponese ex Milan, dopo esser rimasto senza squadra, ha firmato con il Suduva, squadra lituana di cui indosserà la maglia numero 3 Keisuke #hond ...