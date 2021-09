Spezia-Juventus 2-3 | Allegri | “Esigo più attenzione quando abbiamo la palla”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Le parole di Massimilianoa DAZN, al termine di2-3, prima vittoria dei bianconeri in questa Serie A 2021/2022: “Menomale chevinto una partita di sofferenza. Bella vittoria e soprattutto importante. Siamo stati un pizzico fortunati sullache è rimasta lì sulla linea, però diciamo che ci hanno ridato indietro quello che avevamo lasciato nelle prime giornate. Comunque ci sono da migliorare tante cose, bisogna fare assolutamente meglio in certe situazioni.” “Chiesa? Non mi aspettavo risposte né da lui né da nessuno. I miei giocatori li vedo tutti i giorni. Federico rientrava da un infortunio e stasera mi ha chiesto il cambio perché gli si stava indurendo di nuovo il flessore. Non è facilesi gioca ogni tre giorni, soprattutto per uno ...

Advertising

brfootball : 49’: Spezia 2-1 Juventus ?? - goal : 55' Spezia 2-1 Juventus ?? - InvictosSomos : SPEZIA 2-1 JUVENTUS. REMONTADA. - youngerthugg : RT @brfootball: 49’: Spezia 2-1 Juventus ?? - MoyanoEstefania : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #SpeziaJuve 2-3: il primo successo del campionato di Allegri ?? [@romeoagresti] -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Juventus

Massimiliano Allegri usa l'ironia per commentare il primo successo dellain campionato, in casa dello. 'E' una vittoria importante' aggiunge a Dazn, ma 'ci sono ancora da migliorare ...LA- 'Porto a casa delle certezze, di sicuro anche se in casa giocavamo contro lache aveva bisogno di punti. Siamo andati vicini al 3 - 1: a livello di prestazione a volte abbiamo fatto ...Massimiliano Allegri usa l'ironia per commentare il primo successo della Juventus in campionato, in casa dello Spezia. "E' una vittoria importante" aggiunge a Dazn, ma "ci sono ancora da ...Diretta Milan Venezia. Streaming video e tv del match valevole per la quinta giornata d'andata del campionato di Serie A ...