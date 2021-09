Sex and the City in lutto dice addio a Stanford: è morto Willie Garson (Di mercoledì 22 settembre 2021) Stanford se ne è andato nella notte. Willie Garson, il suo interprete, è morto dopo aver lavorato fino all’ultimo, come dimostra la nostra gallery sul set del reboot And Just Like That. Era il più simpatico, di Sex and the City. Riconosciamolo. I suoi look arcobaleno. La sua pelata. I suoi occhialini da eterno ragazzino. E tutte quelle mossettine un po’ schizzate con cui abbracciava/si faceva abbracciare/si rannicchiava/cullava Carrie/Sarah Jessica Parker. Stanford non era “solo” l’amico gay con cui piangere per Mr Big o disintossicarsi comprando un paio di Manolo. Era molto altro. Il sorriso irresistibile di Willie Garson/Stanford Blatch sul set di And Just Like That, il reboot di Sex and the City che vedremo nel ... Leggi su amica (Di mercoledì 22 settembre 2021)se ne è andato nella notte., il suo interprete, èdopo aver lavorato fino all’ultimo, come dimostra la nostra gallery sul set del reboot And Just Like That. Era il più simpatico, di Sex and the. Riconosciamolo. I suoi look arcobaleno. La sua pelata. I suoi occhialini da eterno ragazzino. E tutte quelle mossettine un po’ schizzate con cui abbracciava/si faceva abbracciare/si rannicchiava/cullava Carrie/Sarah Jessica Parker.non era “solo” l’amico gay con cui piangere per Mr Big o disintossicarsi comprando un paio di Manolo. Era molto altro. Il sorriso irresistibile diBlatch sul set di And Just Like That, il reboot di Sex and theche vedremo nel ...

FraCaltagirone : RT @Diregiovani: Addio a #WillieGarson, l’amato Stanford Blatch di #SexandtheCity e nei suoi sequel cinematografici. L’attore, morto all’et… - GiuseppeDiMare : RT @danielamartani: Morto improvvisamente #WillieGarson a 57 anni attore della serie Sex and the city, si era vaccinato a fine Aprile ma si… - infoitcultura : Willie Garson è morto a 57 anni, addio all’interprete di Stanford in Sex and the City - infoitcultura : Willie Garson è morto a 57 anni: addio alla star di Sex and the city - infoitcultura : Addio a Willie Garson: è morto a 57 anni l'attore di 'Sex and the City' e 'White Collar' -