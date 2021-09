Serie A: Salernitana-Verona 2-2. Statistiche e numeri (Di mercoledì 22 settembre 2021) Salernitana e Verona hanno pareggiato 2-2 nella sfida disputata all’Arechi di salerno valida per la quinta giornata di Serie A. Doppio vantaggio del Verona con Kalinic a segno al 7? e al 29?, la Salernitana accorcia sul finire del primo tempo con Gondo. Nella ripresa Coulibaly raggiunge il pareggio per i salentini al 76?. La Salernitana ottiene il primo punto in campionato mentre il Verona sale a 4 punti. Nikola Kalinic ha segnato due gol con gli unici due tiri nello specchio effettuati in questo campionato. Nikola Kalinic ha trovato il gol per la prima volta in trasferta in Serie A con la maglia del Verona. L’ultima marcatura del croato in una gara esterna nel massimo torneo italiano risaliva all’agosto 2020, con la Roma, contro la ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021)hanno pareggiato 2-2 nella sfida disputata all’Arechi di salerno valida per la quinta giornata diA. Doppio vantaggio delcon Kalinic a segno al 7? e al 29?, laaccorcia sul finire del primo tempo con Gondo. Nella ripresa Coulibaly raggiunge il pareggio per i salentini al 76?. Laottiene il primo punto in campionato mentre ilsale a 4 punti. Nikola Kalinic ha segnato due gol con gli unici due tiri nello specchio effettuati in questo campionato. Nikola Kalinic ha trovato il gol per la prima volta in trasferta inA con la maglia del. L’ultima marcatura del croato in una gara esterna nel massimo torneo italiano risaliva all’agosto 2020, con la Roma, contro la ...

