Salvini risponde a Fedriga: “Nella Lega non c’è posto per i no vax? Ogni idea è rispettata e rispettabile. Siamo un movimento democratico” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “La Lega è un movimento democratico, ha decine di migliaia di amministratori locali e milioni di consensi. Per quello che mi riguarda, Ogni idea è rispettata e rispettabile. Siamo qui a festeggiare alcuni ingressi, è curioso che qualcuno parli di un’uscita. Se qualcuno non si sente a suo agio, non Siamo una caserma e auguro a chiunque le migliori fortune. Se esce un’europarlamentare ed entrano 30 sindaci Nella Lega a settembre, sono un uomo felice. Sono assolutamente soddisfatto dal punto di vista politico”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Milano, a chi gli chiedeva se l’addio dell’eurodeputata leghista, Francesca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Laè un, ha decine di migliaia di amministratori locali e milioni di consensi. Per quello che mi riguarda,qui a festeggiare alcuni ingressi, è curioso che qualcuno parli di un’uscita. Se qualcuno non si sente a suo agio, nonuna caserma e auguro a chiunque le migliori fortune. Se esce un’europarlamentare ed entrano 30 sindacia settembre, sono un uomo felice. Sono assolutamente soddisfatto dal punto di vista politico”. Lo ha detto il leader della, Matteo, durante una conferenza stampa a Milano, a chi gli chiedeva se l’addio dell’eurodeputata leghista, Francesca ...

