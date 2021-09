Salvini e le ventimila Leghe sotto i mari

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Impazzano sui media i retroscena sulla crisi della Lega, sul conflitto tra la Lega delle piazze e la Lega delle poltrone, sulla potenziale scissione tra il radicalismo anti sistema dei duri e puri e il moderatismo degli impuri, cioè dei governisti. Non è “” di Jules Verne, eppure questa vicenda di lotta politica appassiona come un romanzo. Anche perché siamo a pochi giorni da un delicato appuntamento elettorale che viene preconizzato come infausto per Matteo, e speriamo davvero che sia così. Nel colore delle cronache e dei reportage risplendono le figure di Giorgetti e del suo cerchio magico, cioè i governatori della mitica Padania. Tutti virtuosi perché amano governare e sono leghisti a bassa intensità. Non portano le insegne dei No Vax o dei terrapiattisti e ...

ummiririnenti : @fattoquotidiano @salvini_giacomo Chissà se leggeremo una nuova versione de 'VENTIMILA LEGHE SOTTO MI MARI'! Credo…

