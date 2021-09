Prete arrestato: ora è indagato anche per truffa (Di mercoledì 22 settembre 2021) Prato, 22 settembre 2021 - La procura di Prato adesso ipotizza anche il reato di truffa a carico di don Francesco Spagnesi , il Prete quarantenne messo agli arresti domiciliari il 14 settembre con ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 settembre 2021) Prato, 22 settembre 2021 - La procura di Prato adesso ipotizzail reato dia carico di don Francesco Spagnesi , ilquarantenne messo agli arresti domiciliari il 14 settembre con ...

Ultime Notizie dalla rete : Prete arrestato Arresto di don Francesco, chiesa piena per la veglia silenziosa di preghiera Prato, 22 settembre 2021 - Pienone nella chiesa di San Domenico, ben oltre la capienza, con tante persone che hanno dovuto seguire la celebrazione dal chiostro. Tanti fedeli - parrocchie, gruppi e ...

Prete arrestato: ora è indagato anche per truffa Il prete domandava dunque di versare il denaro in una carta prepagata a lui intestata. Due querele per truffa, a questo riguarda, sono giunte in procura da parte di altrettante persone nelle ultime ...

Prato, 22 settembre 2021 - La procura di Prato adesso ipotizza anche il reato di truffa a carico di don Francesco Spagnesi. Avrebbe chiesto denaro ai fedeli dopo l'interdizione del vescovo ad utilizzare i conti della parrocchia

L'ex parroco arrestato è indagato anche per truffa PRATO: Nuova accusa per il sacerdote arrestato per traffico di droga. Avrebbe chiesto denaro ai fedeli quando era stato già interdetto dal vescovo ...

