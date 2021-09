Nintendo Switch: l’annuncio del nuovo controller potrebbe arrivare questa settimana – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nintendo potrebbe annunciare il nuovo controller per Switch di cui tanto si è parlato in questi giorni entro questa settimana.. Nintendo potrebbe svelare entro la fine di questa settimana il nuovo presunto controller per Switch di cui si è parlato molto negli ultimi giorni. Tutto è iniziato la scorsa settimana quando è stato avvistata l’applicazione FCC per un prodotto definito come “Nintendo Game controller”con ID “BKEHAC043. È dunque presente il codice “HAC” che solitamente viene utilizzato per tutti i prodotti legati a Nintendo Switch (ad esempio il primo modello ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 22 settembre 2021)annunciare ilperdi cui tanto si è parlato in questi giorni entro..svelare entro la fine diilpresuntoperdi cui si è parlato molto negli ultimi giorni. Tutto è iniziato la scorsaquando è stato avvistata l’applicazione FCC per un prodotto definito come “Game”con ID “BKEHAC043. È dunque presente il codice “HAC” che solitamente viene utilizzato per tutti i prodotti legati a(ad esempio il primo modello ...

Advertising

NintendoItalia : È disponibile un nuovo aggiornamento per #NintendoSwitch, che introduce la possibilità di utilizzare dispositivi au… - Multiplayerit : Nintendo Switch: l'annuncio del nuovo controller potrebbe arrivare questa settimana - infoitscienza : Nintendo Switch: l'annuncio del nuovo controller potrebbe arrivare questa settimana - tuttoteKit : Nintendo Switch: nuovo controller svelato in settimana? #NintendoSwitch #Nitendo #tuttotek - Nintendari_it : Minecraft per Nintendo Switch si aggiorna, arriva la versione 1.17.30 -