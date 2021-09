Netflix gratis su Android: cosa prevede e dove è disponibile (Di mercoledì 22 settembre 2021) Spunta su Netflix un piano gratis per gli utenti Android. Basterà registrarsi e non ci sarà bisogno di alcun pagamento: i dettagli. La nuova offerta della piattaforma streaming video (via Screenshot)Questa settimana Netflix ha rivelato che consentirà a tutti gli utenti del Kenya di sottoscrivere un abbonamento Android gratuito. Infatti la sottoscrizione alla piattaforma permetterà di vedere una selezione limitata di film e serie tv presenti nel proprio catalogo. Inoltre nella lista sarà presente anche una serie di stagioni complete di alcuni show, ma in merito ancora devono essere diffuse ulteriori notizie. Quindi gli utenti kenyoti potranno abbonarsi gratuitamente ed avere a disposizione una lista limitata di film e serie tv. Sarà necessario solamente verificare l’età del’utente ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 22 settembre 2021) Spunta suun pianoper gli utenti. Basterà registrarsi e non ci sarà bisogno di alcun pagamento: i dettagli. La nuova offerta della piattaforma streaming video (via Screenshot)Questa settimanaha rivelato che consentirà a tutti gli utenti del Kenya di sottoscrivere un abbonamentogratuito. Infatti la sottoscrizione alla piattaforma permetterà di vedere una selezione limitata di film e serie tv presenti nel proprio catalogo. Inoltre nella lista sarà presente anche una serie di stagioni complete di alcuni show, ma in merito ancora devono essere diffuse ulteriori notizie. Quindi gli utenti kenyoti potranno abbonarsi gratuitamente ed avere a disposizione una lista limitata di film e serie tv. Sarà necessario solamente verificare l’età del’utente ...

