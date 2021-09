Mourinho show | Dovete lasciarci tranquilli! Non siamo candidati a niente

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L'allenatore giallorosso alla vigilia della gara contro l'Udinese: "Mi hanno scelto per esperienza, maturità, equilibrio. Per fare in modo che le persone non siano euforiche per la vittoria di tre ...

Advertising

Alex_Piace : Prima sconfitta della #Roma e primo show di #Mourinho in conferenza stampa pre partita. In questo senso, numero uno… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #rebic zittisce l’Allianz nel finale. #Allegri “Ho sbagliato i cambi”. Mazzarri ferma #Mourinho #Pallavolo un’altro t… - FraLauricella : #rebic zittisce l’Allianz nel finale. #Allegri “Ho sbagliato i cambi”. Mazzarri ferma #Mourinho #Pallavolo un’al… - infoitsport : Verona-Roma 3-2: Barak-Caprari-Faraoni show, Tudor beffa Mourinho - LALAZIOMIA : #BreakingNews #Cagliari #Lazio #Notizie #Primopiano Serie A, 4a giornata: Verona-Roma, show e sorpresa! Mazzarri fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho show

L'allenatore giallorosso alla vigilia della gara contro l'Udinese: "Mi hanno scelto per esperienza, maturità, equilibrio. Per fare in modo che le persone non siano euforiche per la vittoria di tre ...... tanto da farne uno, il Conte. E s'era portato via le chiavi del successo, intestandosi ... Mica per cinquanta, come direbbe. Ma il dato, precoce quanto volete, è che non c'è stato il ...Il Tottenham con Paratici guarda ancora in Italia: il difensore della Serie A che piace agli Spurs: possibile assalto nelle prossime sessioni ...Nerazzurri favoriti nella insidiosa trasferta al Franchi, dove nel recente passato le due squadre hanno dato vita a confronti ricchi di emozioni e ...