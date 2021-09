Mondiali di ciclismo | bronzo azzurro nella cronostaffetta mista

(Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - Seconda medaglia per l'Italia aidicon unstaffettain linea. Sulle strade delle Fiandre, in Belgio, il sestettoha prevalso di appena cinque centesimi sulla Svizzera, quarta. L'oro è andato alla Germania. E' il primo podio di sempre in una specialità introdotta solo dal 2019 e fa seguito all'oro di Filippo Gannacrono Elite maschile. Finale in calando Sul percorso lungo 44,5 chilometri,da Knokke-Heist a Bruges, gli azzurri Matteo Sobrero, Filippo Ganna, Edoardo Affini, Marta Cavalli, Elena Cecchini ed Elisa Longo Borghini hanno chiuso a 37 secondi e 74 centesimi dalla Germania, oro con Nikias Arndt, Tony Martin, Max Walscheid, Lisa Brennauer, Lisa Klein e Mieke Kroeger). Dopo la prova degli uomini,l'Italia ...

Il grande Francesco a Leuven per idi. Le parole di Moser, vince Elisa Balsamo: le lacrime di Vittoria GuazziniFenomeno Vos, fuoriclasse Balsamo, che nei prossimi anni è pronta a riscrivere la storia del ciclismo tricolore Un capolavoro tattico, ma anche di cuore, quello messo in strada dalle azzurre in Belgio ...Trionfo della piemontese Elisa Balsamo nella gara in linea donne Elite ai Mondiali in Belgio. L’atleta cuneese ha battuto, in uno sprint a due, la favorita olandese Marianne Vos che ha conquistato la ...