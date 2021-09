Mense scolastiche, Camst è a caccia di 70 nuovi addetti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Servono operatori della ristorazione a Prato, Pistoia e Pisa. Per Grosseto c’è bisogno anche per il lavaggio delle stoviglie Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 22 settembre 2021) Servono operatori della ristorazione a Prato, Pistoia e Pisa. Per Grosseto c’è bisogno anche per il lavaggio delle stoviglie

Advertising

SassiLive : MENSE SCOLASTICHE A POTENZA, MARCO FALCONERI “AUMENTI GRAVERANNO SU FAMIGLIE MONOREDDITO” - SUDITALIAVIDEO1 : Colpiti soprattutto i nuclei con più figli monoreddito che seppur potendo usufruire del 50% dal secondo figlio in p… - ilmamilio : Frascati | Mense scolastiche, la Commissaria blocca l’aumento delle tariffe: “rinviato per approfondimenti”… - GazzettadiSiena : Ecco le dichiarazioni dei coordinatori La Russa e Poggiali dopo le segnalazioni di scarsa qualità del servizio dell… - iltirreno : ?? Serve personale per la ristorazione scolastica e addetti al lavaggio stoviglie tra Prato, Pistoia, Pisa e Grosset… -