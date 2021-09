Mackenyu sarà Seiya Pegasus nel live action de I cavalieri dello Zodiaco

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il panorama cinematografico pullula di trasposizionidi manga che sono riuscite a ottenere uno strepitoso successo anche in Occidente. L’ultimo film tratto da una pietra miliare dei fumetti giapponesi – già trasposto con epocale fama anche in serie animata – è nientemeno che I, produzione a lungo posticipata e che finalmente ha trovato, ne siamo persuasi, il protagonista perfetto. Per interpretare il mitico – è il caso di dirlo – paladino della dea Atena –nei cartoni italiani dove, con la voce di Ivo De Palma, gridava “Kiai”) è stato sceltoArata, uno dei figli di Sonny Chiba. L’erede di questa leggenda del cinema nipponico venerato da Quentin Tarantino (è Hattori Hanzo in Kill Bill) morto di ...

DaniloServadei : Finalmente Mackenyu avrà il suo debutto hollywoodiano: sarà Pegasus nel live action di 'I Cavalieri dello Zodiaco'!… -

, attore già visto in Pacific Rim: Uprising , presterà il volto al protagonista Seiya, un ... Il filmdistribuito in Giappone da Toei, mentre a livello internazionale il lungometraggio ...Saint Seiya: Knights of the Zodiac, rivelato il cast completo del film de I Cavalieri dello Zodiaco Salvatore Miccoli Cinema 21 minuti fa 1 min lettura Se volete saperlo subitoArata (Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishsh The Final) a interpretare Pegasus (Seiya) in Saint Seiya " Knights of the Zodiac , il film live action de I Cavalieri dello Zodiaco, ...