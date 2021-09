Advertising

TuttoAndroid : Lo switch-off è vicino: vari canali RAI e Mediaset si spegneranno a ottobre - ringoringhetto : Switch Off: nuovo TV o decoder, cosa scegliere? - stati_generali : “Il nuovo switch-off? una necessità tecnica, non un incentivo al consumo” - Massimo14483658 : Grazie a @ITDavideRossi per averci dato tutte le informazioni relative al nuovo switch off - stati_generali : “Il nuovo switch-off? una necessità tecnica, non un incentivo al consumo” -

Ultime Notizie dalla rete : switch off

IL GIORNO

...than 70% of cloud infrastructure cost for pre - production workloads by automatically turninga ...use to provide engineers with secure but unimpeded access to cloud resources and to make the...Sta per arrivare la prima vera scadenza del travagliato processo di: il prossimo 20 ottobre, infatti, RAI spegnerà 8 canali diffusi attualmente in MPEG2 a favore della codifica MPEG4 ; nella medesima data Mediaset farà la stessa cosa per 6 dei suoi canali.La prima vera scadenza del travagliato processo di switch-off è alle porte, a meno di ulteriori rinvii. Il prossimo mese RAI spegnerà 9 dei suoi canali, mentre Mediaset farà lo stesso per 6 delle sue ...Inizia il conto alla rovescia per il passaggio delle televisioni al nuovo digitale terrestre DBV-T2 che consentirà di sfruttare le nuove tecnologie di trasmissione legate alla re ...