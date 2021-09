Lazio, Sarri porta l’arbitro Chiffi in Tribunale: “potrebbe vincere” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tecnico Maurizio Sarri è stato squalificato per due giornate a causa dell’espulsione in occasione della partita del campionato di Serie A Milan-Lazio. Il tecnico ha presentato ricorso che, però, è stato respinto. Addirittura l’allenatore vorrebbe portare l’arbitro Chiffi in Tribunale, l’avvocato del club, Gianmichele Gentile, ha commentato la situazione a Radio Punto Nuovo. “Squalifica un po’ eccessiva? La verità processuale è scritta il rapporto dell’arbitro il quale lascia intendere che Ibrahimovic abbia aggredito Lucas Leiva e Sarri era solo intervenuto per calmare gli animi. Da lì sembra che un giocatore del Milan abbia preso in giro il tecnico, causando uno scambio verbale. Nel corridoio dello spogliatoio Sarri si lamenta con ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tecnico Maurizioè stato squalificato per due giornate a causa dell’espulsione in occasione della partita del campionato di Serie A Milan-. Il tecnico ha presentato ricorso che, però, è stato respinto. Addirittura l’allenatore vorrebberein, l’avvocato del club, Gianmichele Gentile, ha commentato la situazione a Radio Punto Nuovo. “Squalifica un po’ eccessiva? La verità processuale è scritta il rapporto delil quale lascia intendere che Ibrahimovic abbia aggredito Lucas Leiva eera solo intervenuto per calmare gli animi. Da lì sembra che un giocatore del Milan abbia preso in giro il tecnico, causando uno scambio verbale. Nel corridoio dello spogliatoiosi lamenta con ...

