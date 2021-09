La musica in radio non è morta. Sta benissimo ed è un modello da imitare (Di mercoledì 22 settembre 2021) I Maneskin, il finanziere Vincent Bolloré, i 34,16 milioni di ascolti giornalieri raggiunti dalle radio italiane nel periodo maggio-luglio, che cosa hanno in comune? Un nuovo boom globale, quello della musica. Del gruppo romano vincitore a Sanremo e all’Eurovision Contest e che continua a spopolare nei concerti live in Europa (prossimo appuntamento il 25 settembre a Londra con i Coldplay ed i Duran Duran) si sa quasi tutto e comunque ci teniamo informati. Vivendi, la holding di Bolloré, ha quotato ieri ad Amsterdam la controllata Universal Music, prima casa discografica al mondo che ha già in portafoglio il catalogo di Lady Gaga, Beatles e Bob Dylan ed i diritti per Kanye West e Amy Winehouse: valutata 33 miliardi di euro ha realizzato in apertura un più 33 per cento. Quanto alla radio, cresce su base annua a doppia cifra tanto nel ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 settembre 2021) I Maneskin, il finanziere Vincent Bolloré, i 34,16 milioni di ascolti giornalieri raggiunti dalleitaliane nel periodo maggio-luglio, che cosa hanno in comune? Un nuovo boom globale, quello della. Del gruppo romano vincitore a Sanremo e all’Eurovision Contest e che continua a spopolare nei concerti live in Europa (prossimo appuntamento il 25 settembre a Londra con i Coldplay ed i Duran Duran) si sa quasi tutto e comunque ci teniamo informati. Vivendi, la holding di Bolloré, ha quotato ieri ad Amsterdam la controllata Universal Music, prima casa discografica al mondo che ha già in portafoglio il catalogo di Lady Gaga, Beatles e Bob Dylan ed i diritti per Kanye West e Amy Winehouse: valutata 33 miliardi di euro ha realizzato in apertura un più 33 per cento. Quanto alla, cresce su base annua a doppia cifra tanto nel ...

