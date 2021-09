Jaguar | la recensione | a caccia di nazisti con Blanca Suárez

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ladi: tra dramma storico e thriller all'ultimo sangue, prende il via una spietataainella Madrid degli anni Sessanta. L'attrice madrilenasi spoglia dei panni della sensuale Lidia, ruolo ricoperto per cinque stagioni nella serie d'epoca Le ragazze del centralino, per vestire quelli di una determinatatrice diin, miniserie prodotta da Bambú Productions e in streaming su Netflix dal 22 settembre. Ambientata nella Madrid degli anni '60, rifugio sicuro di centinaia didopo la seconda guerra mondiale, la miniserie ha come protagonista Isabel Garrido (), giovane donna sopravvissuta al campo di Mauthausen in cerca di vendetta ...

Come vedremo nella nostra recensione di Jaguar, però, il progetto non vuole solo raccontare la Storia, ma anche intrattenere lo spettatore con una serie di inseguimenti, fughe e sparatorie.