In arrivo sole e temperature sempre più calde, ecco dove (Di mercoledì 22 settembre 2021) sole e temperature sempre più calde in arrivo sull’Italia grazie a un’inaspettata rimonta dell’anticiclone a matrice sub-tropicale che riporterà l’estate su gran parte della penisola. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che i venti freschi che in queste ore stanno soffiando su molte regioni tenderanno ad attenuarsi gradualmente fino a essere sostituiti da quelli più caldi meridionali tra giovedì e venerdì. Questo cambio di testimone, innescato dall’arrivo dell’anticiclone africano, sarà alla base del progressivo aumento delle temperature massime. La prima regione a surriscaldarsi sarà la Sardegna che da giovedì tornerà a toccare punte di 36°C, poi a ruota seguiranno Toscana e Lazio (fino a 30°C a Roma e Firenze) e quindi il resto del Sud (punte di 32-33°C). Le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021)piùinsull’Italia grazie a un’inaspettata rimonta dell’anticiclone a matrice sub-tropicale che riporterà l’estate su gran parte della penisola. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che i venti freschi che in queste ore stanno soffiando su molte regioni tenderanno ad attenuarsi gradualmente fino a essere sostituiti da quelli più caldi meridionali tra giovedì e venerdì. Questo cambio di testimone, innescato dall’dell’anticiclone africano, sarà alla base del progressivo aumento dellemassime. La prima regione a surriscaldarsi sarà la Sardegna che da giovedì tornerà a toccare punte di 36°C, poi a ruota seguiranno Toscana e Lazio (fino a 30°C a Roma e Firenze) e quindi il resto del Sud (punte di 32-33°C). Le ...

