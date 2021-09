Il Milan soffre un tempo | ma poi batte il Venezia 2-0 | rossoneri primi insieme con l' Inter

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: Il #Milan soffre, poi cambia passo nella ripresa: #BrahimDiaz e #TheoHernandez piegano il Venezia - zazoomblog : Al Milan basta il secondo tempo: dentro i titolari e Venezia ko. La Juventus soffre contro lo Spezia ma torna a vin… - Zicutake : Il Milan soffre, poi cambia passo nella ripresa: Brahim Diaz e Theo Hernandez piegano il Venezia –… - ContropiedeA : A Cagliari debutto amaro per Mazzarri; a San Siro il Milan a fatica riesce a inseguire l'Inter e conquista i tre pu… - Deiana_Luca9 : RT @cmdotcom: Il #Milan soffre, poi cambia passo nella ripresa: #BrahimDiaz e #TheoHernandez piegano il Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Milan soffre

La Juvea tre minuti dal recupero. 87' " Grande rischio in area Juve. Lo Spezia non trova il ... Ancora a secco di vittorie in campionato dopo il pareggio casalingo contro ildi tre giorni ...Le pagelle e il tabellino della gara utile per il turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A tra- Venezia, appena terminato. Ilma riesce a vincere il match contro un Venezia che non si dà per vinto e sin da subito cerca di mettere in difficoltà la squadra di Pioli . La gara, infatti, si sblocca solo al 68 con un'...I ragazzi di Pioli soffrono più del previsto per avere la meglio del Venezia, ma i cambi del tecnico risultano decisivi. Il solito Diaz e Theo Hernandez servono per abbattere il muro dei lagunari. Mil ...Soffre, fatica ma alla fine il Milan trova il modo di prendersi i tre punti contro un Venezia arroccato nella propria trequarti campo. Servono i cambi a Pioli per sbloccare la partita, in particolare ...