I mercoledì della Juventus | numeri a confronto

La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate di mercoledì in Serie A, incluse le ultime due in trasferta contro Sassuolo e Milan. Dovesse mancare l'appuntamento con i tre punti, la Juventus eguaglierebbe il record negativo della stagione 1955/56: unico campionato in cui i bianconeri non hanno vinto alcuna delle prime cinque partite giocate. Nell'ultimo turno di campionato, contro il Venezia, è andato a segno al 94º minuto Mehdi Bourabia: tutti i quattro gol in Serie A del nuovo giocatore dello Spezia sono arrivati da fuori area (due su punizione diretta), gli ultimi tre tutti dall'87' in poi. L'attaccante della Juventus Paulo Dybala ha partecipato attivamente a cinque gol nelle ultime cinque partite giocate in Serie A (due reti, tre assist); nelle precedenti sei non era ...

Ultime Notizie dalla rete : mercoledì della Denominazione Comunale di Origine De.Co. Altre tipicità enogastromiche massesi iscritte nel registro dei prodotti ...tradizionali promossi da altre sagre come la lasagna intordellata - stordellata tipica della sagra ... Argomenti del sito: Novità Data ultima modifica: Mercoledì, 22 Settembre, 2021

Spezia - Juventus in diretta LIVE alle 18:30, probabili formazioni e dove vederla in tv Giorgio Chiellini è fermo ai box per una febbre, e quindi al centro della retroguardia ci saranno ... Massimiliano Allegri Dove vederla in tv e streaming La sfida delle 18:30 di mercoledì 22 settembre ...

