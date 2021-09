Highlights e gol Spezia-Juventus 2-3: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Spezia-Juventus, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Partita dalle mille emozioni quella giocata al ‘Picco’ con gli ospiti che passano in vantaggio grazie a Moise Kean ma la reazione dei padroni di casa è veemente: prima il pareggio di Gyasi poi, ad inizio ripresa, il 2-1 di Antiste. La Juve reagisce di rabbia e Chiesa sigla il gol del 2-2 ma è De Ligt a portare in vantaggio i bianconeri. I ragazzi di Thiago Motta ci provano sino alla fine ma escono solo con gli applausi, i primi tre punti sono di Allegri. I diritti degli Highlights sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i link dei due canali Youtube per vedere i gol della partita e tutti i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ildeglie dei gol di, match valevole per la quinta giornata del campionato di. Partita dalle mille emozioni quella giocata al ‘Picco’ con gli ospiti che passano in vantaggio grazie a Moise Kean ma la reazione dei padroni di casa è veemente: prima il pareggio di Gyasi poi, ad inizio ripresa, il 2-1 di Antiste. La Juve reagisce di rabbia e Chiesa sigla il gol del 2-2 ma è De Ligt a portare in vantaggio i bianconeri. I ragazzi di Thiago Motta ci provano sino alla fine ma escono solo con gli applausi, i primi tre punti sono di Allegri. I diritti deglisono in esclusiva della Lega diA e di Dazn, ecco i link dei due canali Youtube per vedere i gol della partita e tutti i ...

Advertising

Inter : ?? | HIGHLIGHTS Inter 6 bellissima ???? Rivediamo tutti i gol della partita di San Siro ?? - sportli26181512 : Rennes-Clermont 6-0: Nel match della settima giornata della Ligue 1, netta vittoria interna per il Rennes di Bruno… - pixel_di : RT @SkyTG24: Serie A, Spezia-Juve 2-3: prima vittoria, in rimonta, per i bianconeri. Gol e highlights - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Serie A, Spezia-Juve 2-3: prima vittoria, in rimonta, per i bianconeri. Gol e highlights - SkyTG24 : Serie A, Spezia-Juve 2-3: prima vittoria, in rimonta, per i bianconeri. Gol e highlights -