Hellas Verona, i convocati di Tudor per la Salernitana (Di mercoledì 22 settembre 2021) Igor Tudor, allenatore dell'Hellas Verona, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista della gara delle 18.30 contro la Salernitana. Sono 22 i giocatori a disposizione, mancano all'appello: ha Sutalo, Veloso, Rüegg e Frabotta. Di seguito l'elenco completo:Portieri: Pandur, Berardi, MontipòDifensori: Faraoni, Cetin, Casale, Ceccherini, Gunter, Magnani, DawidowiczCentrocampisti: Barak, Lazovic, Ilic, Bessa, Tameze, HonglaAttaccanti: Kalinic, Caprari, Lasagna, Cancellieri, Ragusa, Simeone Foto: Twitter Hellas Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

