Green pass, Piero De Luca (Pd): "Bene Odg su riapertura discoteche" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Grazie all'approvazione di un ordine del giorno presentato insieme ad Andrea Rossi, primo firmatario, la possibilità di riaprire discoteche e sale da ballo o prevedere ulteriori ristori in favore dell'intero comparto si fa sempre più vicina". Così in una nota il deputato Piero De Luca. "Il Governo – spiega – ha accolto positivamente la nostra proposta volta a garantire, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, la riapertura di tutti quei luoghi di aggregazione chiusi da tempo per ragioni sanitarie e fortemente colpiti dalla crisi in atto". "Siamo soddisfatti – prosegue il vicecapogruppo dei Deputati Dem – perché l'estensione dell'uso del Green pass sta consentendo di far ripartire il Paese. Continuiamo a lavorare con attenzione per ...

