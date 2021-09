GF Vip | “Aiutooo | non respira più” Secondi interminabili | una vita salvata grazie al gesto eroico di un concorrente

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “Sta soffocando!”: questa frase, urlata da una terrorizzata Francesca Cipriani, ha in pochiagitato l’intera casa del Grande Fratello Vip. Sembrava una giornata come un’altra: i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip erano riuniti in cucina per preparare da mangiare. La telecamera principale inquadrava la scena, con Nicola Pisu di spalle in primo piano; seduta su un divanetto poco lontano, Francesca Cipriani parlava tranquillamente con Giucas Casella ed altri inquilini. Di lì a poco, però, quel quadretto all’apparenza così innocuo sarebbe drasticamente cambiato. Tutto è iniziato con un colpo di tosse. Il video dell’incidente (che ora è diventato virale online) mostra Pisu piegarsi improvvisamente in avanti, in evidente difficoltà. Ad accorgersi che qualcosa non va è Francesca Cipriani, che smette di parlare con Casella quando si rende ...