Gasperini | “Inter e Milan insieme al Napoli | oggi sono le squadre più forti”

Advertising

albo_interista : RT @strowmandoctor: 'Davanti a noi c'è l'inter che è straordinaria, poi il Napoli e la Juve che può tornare da un momento all'altro. Il Mil… - AdriBatti : @strowmandoctor Non ci ho creduto quando ho letto 'Inter straordinaria' in una dichiarazione di Gasperini. - MilanPress_it : Il parere del tecnico orobico #Gasperini - NerazzuNino : RT @strowmandoctor: 'Davanti a noi c'è l'inter che è straordinaria, poi il Napoli e la Juve che può tornare da un momento all'altro. Il Mil… - Marco_Scarcia : RT @strowmandoctor: 'Davanti a noi c'è l'inter che è straordinaria, poi il Napoli e la Juve che può tornare da un momento all'altro. Il Mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Inter

Vittoria preziosa per la squadra di, ora quarta a 10 punti, in attesa dei match in ... Nel prossimo turno di campionato l'Atalanta giocherà alle 18 di sabato al Meazza contro l'mentre il ...... ma c'è da reagire subito alla batosta di sabato, il 6 - 1 subito contro l'a San Siro . ...L'Atalanta vuole dare continuità alla faticosa vittoria contro la Salernitana e Gian Piero...Gian Piero Gasperini elogia il Napoli, ma si tira indietro: "Noi non abbiamo mai l'obiettivo dello Scudetto". Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky, ...Sono entrambi gli esterni di centrocampo, ruolo determinante nell’idea di calcio di Gasperini, a regalare all’Atalanta il successo per 2-1 sul Sassuolo. Per i nerazzurri (che sabato sfideranno l’Inter ...