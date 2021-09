Fiorentina: Gonzalez chiede scusa per l’espulsione a compagni e tifosi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il giocatore: «Voglio scusarmi con i miei compagni e con i tifosi per la situazione di ieri in partita, mi sono lasciato trasportare dalle emozioni e dall'adrenalina del gioco. Il nostro percorso continua ed è lunghissimo!! Forza Viola» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il giocatore: «Vogliormi con i mieie con iper la situazione di ieri in partita, mi sono lasciato trasportare dalle emozioni e dall'adrenalina del gioco. Il nostro percorso continua ed è lunghissimo!! Forza Viola» L'articolo proviene da Firenze Post.

