Fedele | “Il Napoli finora ha giocato contro squadre inferiori”

Leggi su retecalcio

(Di mercoledì 22 settembre 2021): “Ilha, la Juventus è peggio del Nola. Osimhen cavallo pazzo, può essere come Suazo” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico, dirigente, per parlere del campionato che ha disputato ilfino ad ora e di altro. Queste le sue parole: ILHACON“Ilha avuto un inizio in discesa sicuramente con, la Juventus sembrava il Nola, anzi attualmente è peggio.la Juventus abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Ora ...