Dite a Conte che l’Inter vince lo stesso, senza di lui (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tifoso dell’Inter – quello che per tic narrativo è dipinto come degno seguace d’una squadra “pazza” e quindi a sua volta insano di mente – non crede ai suoi occhi. Aveva fatto i conti con la “dismissione”. S’era preparato ad una stagione di rinculo, con lo scudetto cucito sulla maglia in memoria del tempo perduto. Conte nel frattempo s’aggirava negli studi di Sky ricalibrando la sua immagine da tecnico ossessionato a macchietta isterica, tanto da farne uno show, il Conte Show. E s’era portato via le chiavi del successo, intestandosi le meraviglie dell’ultimo anno come solo gli egomaniaci sanno fare. senza dissimulare un principio che al resto del mondo pareva tutto sommato logico: l’Inter di Conte vinceva grazie a Conte, soprattutto. Il grande ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il tifoso del– quello che per tic narrativo è dipinto come degno seguace d’una squadra “pazza” e quindi a sua volta insano di mente – non crede ai suoi occhi. Aveva fatto i conti con la “dismissione”. S’era preparato ad una stagione di rinculo, con lo scudetto cucito sulla maglia in memoria del tempo perduto.nel frattempo s’aggirava negli studi di Sky ricalibrando la sua immagine da tecnico ossessionato a macchietta isterica, tanto da farne uno show, ilShow. E s’era portato via le chiavi del successo, intestandosi le meraviglie dell’ultimo anno come solo gli egomaniaci sanno fare.dissimulare un principio che al resto del mondo pareva tutto sommato logico:diva grazie a, soprattutto. Il grande ...

Marioplanino : RT @napolista: La squadra di Inzaghi per ora tiene. Il collasso imminente era evidentemente solo una percezione mediatica: le squadre non s… - napolista : La squadra di Inzaghi per ora tiene. Il collasso imminente era evidentemente solo una percezione mediatica: le squa… - filipporapisar1 : @Libero_official Certamente come dite voi ?????? A sinistra Conte ieri e a destra Salvini a Montepulciano. Alla faccia… - carlokristof3 : @AleLMGO @MatScerri Ma basta con sta stronzata. Basta, non sapete quello che dite. Allegri cambiò quella squadra, l… - boletusatanas : meno male che è arrivato #draghi a riportare la serietà nelle istituzioni dopo i decreti di conte. ah...che dite?… -