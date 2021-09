Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021 oggi in tv: orari partenza cronometro Team Mixed (Di mercoledì 22 settembre 2021) Grande attesa per la cronometro Team Mixed Relay, la staffetta mista dei Mondiali 2021 di Ciclismo su strada che oggi vede chiudersi il programma delle prove contro il tempo. Saranno 44,5 chilometri ad assegnare il titolo iridato, con il terzetto maschile che percorrerà i primi 22,5 km per poi lasciare spazio al terzetto femminile. L’Italia schiererà prima Edoardo Affini, Filippo Ganna e Matteo Sobrero e poi Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli ed Elena Cecchini. La squadra azzurra sogna il bis dopo l’oro agli Europei di Trento, ma non sarà facile: Olanda e Germania tra le principali avversarie. Mondiali 2021: CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO LA STARTLIST DELLA Team Mixed RELAY orari, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Grande attesa per laRelay, la staffetta mista deidisu strada chevede chiudersi il programma delle prove contro il tempo. Saranno 44,5 chilometri ad assegnare il titolo iridato, con il terzetto maschile che percorrerà i primi 22,5 km per poi lasciare spazio al terzetto femminile. L’Italia schiererà prima Edoardo Affini, Filippo Ganna e Matteo Sobrero e poi Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli ed Elena Cecchini. La squadra azzurra sogna il bis dopo l’oro agli Europei di Trento, ma non sarà facile: Olanda e Germania tra le principali avversarie.: CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO LA STARTLIST DELLARELAY, ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Dopo lo straordinario #EuroRoad2021 di Trento, i Mondiali di ciclismo su strada si aprono al meglio con la vittoria… - sportface2016 : +++Mondiali #ciclismo, Filippo #Ganna show: è orooooooooooo nella prova a cronometro, si conferma campione del mondo+++ - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO MONDIALI CRONOMETRO, ORO PER FILIPPO GANNA L'azzurro ha preceduto Van Aert di 5 secondi #SkySport #Ganna #Ciclismo - VerhelstBr : RT @MichGPS: #Flanders2021 oggi la Mixed Relay la cronometro a squadre. 22 km per ciascuna squadra femminile e maschile. Ecco i ciclisti: F… - MichGPS : #Flanders2021 oggi la Mixed Relay la cronometro a squadre. 22 km per ciascuna squadra femminile e maschile. Ecco i… -