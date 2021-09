Cagliari - Empoli 0 - 2, i toscani espugnano l'Unipol Domus (Di mercoledì 22 settembre 2021) Cagliari ed Empoli si sfidano nel turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A . I toscani sono artefici di un match quasi perfetto: prima passano in vantaggio con il gol di Di Francesco al ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021)edsi sfidano nel turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A . Isono artefici di un match quasi perfetto: prima passano in vantaggio con il gol di Di Francesco al ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Empoli 0-2, rete di Stulac L. (EMP) - lbertozzi : Atualizando as propriedades da Serie A com a venda do Genoa: ???? Atalanta, Cagliari, Empoli, Verona, Juventus, Lazi… - Fprime86 : RT @SkySport: CAGLIARI-EMPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #DiFrancesco (29') ? #Stulac (69') ? ? - Fprime86 : RT @CorSport: L'#Empoli passa a #Cagliari: #DiFrancesco e #Stulac stendono #Mazzarri ?? - vivereitalia : Colpo Empoli, il Cagliari cede 2-0 in casa -