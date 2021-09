Brunetta: “Bisogna accendere l’entusiasmo dei giovani” (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA – “Occorre, in Italia e in tutti i Paesi dell’Unione, l’appropriazione collettiva del Next Generation EU. Le decisioni che assumeremo oggi saranno decisive per il benessere delle generazioni future. Bisogna accendere l’entusiasmo dei giovani: devono essere loro vettori e protagonisti del cambiamento, all’interno di un sistema che fa del lavoro e dell’occupazione di qualità il pilastro per lo sviluppo dell’Europa. Serve coinvolgere le università, i lavoratori, le imprese, i sindacati, le banche, gli amministratori locali, la società civile”. Lo afferma sui suoi canali social il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, Renato Brunetta (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA – “Occorre, in Italia e in tutti i Paesi dell’Unione, l’appropriazione collettiva del Next Generation EU. Le decisioni che assumeremo oggi saranno decisive per il benessere delle generazioni future.dei: devono essere loro vettori e protagonisti del cambiamento, all’interno di un sistema che fa del lavoro e dell’occupazione di qualità il pilastro per lo sviluppo dell’Europa. Serve coinvolgere le università, i lavoratori, le imprese, i sindacati, le banche, gli amministratori locali, la società civile”. Lo afferma sui suoi canali social il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, Renato(foto). L'articolo L'Opinionista.

