Bennacer: "Giocare con Tonali è bello. Vogliamo vincere sempre, due anni fa non era così" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ha commentato i temi a pochi minuti dalla gara con il Venezia a Dazn. Queste le sue parole: "Due anni fa pareggiare contro la Juve era un successo, ora Vogliamo vincere anche contro squadre così forti. È vero che stavamo perdendo ma abbiamo pareggiato bene e questo fa capire che squadra siamo, Vogliamo vincere sempre" Coppia con Tonali: "Per me è uguale, Sandro è un giocatore forte. Non abbiamo giocato molte volte insieme l'anno scorso ma dobbiamo far bene per aiutare la squadra". Venezia e Spezia, vietato perdere punti: "Sappiamo che sarà difficile ma dobbiamo fare tutto per vincere questa e la prossima partita". Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo ...

donnie_darko82 : L'Atletico sta perdendo fuori casa con il Getafe. Ce la possiamo giocare a patto che recuperino uno tra #Giroud e… - ilromagnoliano : @Based_Paolo @FraPol26 Certo col Venezia rifiatano i titolari e Bennacer può giocare, credo troverà spazio anche Pellegri - donnie_darko82 : @Luca_Scaro Baka è importante. E per la stazza che ha dovrebbe cominciare a giocare anche perché manca da Maggio. S… - Luca_Scaro : @donnie_darko82 Kessie e bennacer almeno sono disponibili..devono solo giocare per recuperare la forma.baka sfortunato - Shellshoker7 : Oggi al netto della forma farei comunque giocare in coppia Tonali e Bennacer -