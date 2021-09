Ashley Graham scopre di essere incinta... di due gemelli

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La supermodella Ashley Graham, già mamma del piccolo Isaac, sta per dare alla luce due gemelli. Lo ha rivelato la stessa trentatreenne pubblicando su Instagram un video in cui mostra il momento dell’ecografia che le ha rivelato la novità: «Cosa? Avremo tre maschietti?» esclama lei scoppiando a ridere mentre il marito Justin Ervin aggiunge incredulo: «Mi state prendendo in giro!». Nel filmato si vede anche il momento in cui Ashley scopre di essere incinta: prima lo stupore, suo e del marito, poi un tenero bacio che racconta tutta la loro gioia.

Advertising

MediasetTgcom24 : Ashley Graham aspetta due gemelli, ecco quando l’ha appreso durante l’ecografia #ashleygraham… - infoitsport : Ashley Graham aspetta due gemelli: la reazione è inaspettata - ModaCorriere : Ashley Graham incinta di due gemelli: lo ha scoperto dall’ecografia - ecua_trade : RT @vogue_italia: C'è un innegabile talento registico... - vogue_italia : C'è un innegabile talento registico... -

Ultime Notizie dalla rete : Ashley Graham

Donna Fanpage

La lieta notizia stata condivisa su Instagram con tanto di ecografia ostetrica che non lascia dubbi: nel pancione ci sono due maschietti.incinta di due ..., 33 anni e una carriera avviata nel mondo della moda, è incinta per la seconda volta a distanza di un anno e mezzo dalla nascita del primogenito Isaac. "L'anno passato è stato pieno di ...La supermodella, già mamma del piccolo Isaac, ha condiviso su Instagram il video dell'ultima ecografia che le ha svelato l'arrivo di altri due maschietti: «Cosa? Sul serio?» esclama lei scoppiando a r ...Il pareggio fra Juventus e Milan in campionato era un risultato che mancava addirittura da quasi 10 anni. Andando a controllare le statistiche ci accorgiamo che le due squadre non pareggiavano in Seri ...