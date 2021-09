Anticipazioni Uomini e Donne, puntata del 22 settembre: nuova lite tra Armando Incarnato e Gianni Sperti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Uomini e Donne, famoso dating show di Canale 5 stupisce i telespettatori con puntate sempre piene di nuove emozioni. Si passa dalle liti furiose ai sentimenti più commoventi in pochi minuti. Tra i protagonisti indiscussi dei momenti più tensivi ci sono i due opinionisti del programma. Tina Cipollari litiga spesso con Gemma Galgani, mentre Gianni Sperti ha un rapporto conflittuale con Armando Incarnato, cavaliere partenopeo. I due si inviano frecciatine da anni e, anche nell’edizione 2021/2022 del dating show, non mancano dei confronti animati tra di loro. Secondo le Anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 22 settembre, riportate dal Vicolo delle News, tra Armando ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 settembre 2021), famoso dating show di Canale 5 stupisce i telespettatori con puntate sempre piene di nuove emozioni. Si passa dalle liti furiose ai sentimenti più commoventi in pochi minuti. Tra i protagonisti indiscussi dei momenti più tensivi ci sono i due opinionisti del programma. Tina Cipollari litiga spesso con Gemma Galgani, mentreha un rapporto conflittuale con, cavaliere partenopeo. I due si inviano frecciatine da anni e, anche nell’edizione 2021/2022 del dating show, non mancano dei confronti animati tra di loro. Secondo ledidelladel 22, riportate dal Vicolo delle News, tra...

Advertising

MondoTV241 : Ecco le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne. #ued #uominiedonne - infoitcultura : “Uomini e Donne” anticipazioni 21 settembre: brutte notizie per Gemma - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni 21 settembre: nuova lite per Gemma Galgani e Tina Cipollari. Ida Platano ‘contesa’ tr… - infoitcultura : Uomini e Donne/ Anticipazioni 21 settembre: nuova delusione per Gemma? - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni 21 settembre: Ida Platano innamorata, esce con lui -