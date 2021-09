Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2021 ore 07:30 (Di martedì 21 settembre 2021) Viabilità DEL 21 SETTEMBRE 2021 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 Roma-NAPOLI, IN DIREZIONE Roma ABBIAMO INFATTI UN INCIDENTE TRA UN’AUTO E UN MEZZO PESANTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI FROSINONE; AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E TIBURTINA; IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA. E PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO CI SONO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD A PARTIRE DA TORRENOVA. SULLA A24 Roma-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE TRA IL RACCORDO E TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 settembre 2021)DEL 21 SETTEMBREORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1-NAPOLI, IN DIREZIONEABBIAMO INFATTI UN INCIDENTE TRA UN’AUTO E UN MEZZO PESANTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI FROSINONE; AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E TIBURTINA; IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA. E PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO CI SONO CODE SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TORRENOVA. SULLA A24-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE TRA IL RACCORDO E TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE ...

