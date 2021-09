Vaccino e gren pass per i sanitari, Sileri: “E’ una norma pro tempore, ma se gira il virus va fatto” (Di martedì 21 settembre 2021) Mentre da un lato (visto il periodo di copertura vaccinale calcolato intorno ai 9 mesi), si annuncia la somministrazione della terza dose anche per il personale sanitario, oggi intervenendo su La7, il sottosegretario alla Salute ha in parte ‘sparigliato le carte’, affermando che molto probabilmente sia l ‘obbligo del Vaccino, che il conseguente e green, sono frutto di una ‘norma pro tempore’, in quanto non è possibile obbligare i sanitari ad una continua vaccinazione. Vaccino e green pass obbligatorio; fino al 31 dicembre lo prevede lo stato di emergenza In realtà, a dispetto di quanto affermato da Sileri, proprio perché fino al 31 dicembre è stato rinnovato lo stato di emergenza, aldilà dell’andamento della curva epidemiologica, ‘almeno fino alla fine ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 settembre 2021) Mentre da un lato (visto il periodo di copertura vaccinale calcolato intorno ai 9 mesi), si annuncia la somministrazione della terza dose anche per il personaleo, oggi intervenendo su La7, il sottosegretario alla Salute ha in parte ‘sparigliato le carte’, affermando che molto probabilmente sia l ‘obbligo del, che il conseguente e green, sono frutto di una ‘pro’, in quanto non è possibile obbligare iad una continua vaccinazione.e greenobbligatorio; fino al 31 dicembre lo prevede lo stato di emergenza In realtà, a dispetto di quanto affermato da, proprio perché fino al 31 dicembre è stato rinnovato lo stato di emergenza, aldilà dell’andamento della curva epidemiologica, ‘almeno fino alla fine ...

Advertising

italiaserait : Vaccino e gren pass per i sanitari, Sileri: “E’ una norma pro tempore, ma se gira il virus va fatto” - MArturoColognoM : @clafor66 @SCRIGNOMAGICO @ladyonorato @Theskeptical_ @OrtigiaP @GuidoDeMartini @mgmaglie @Capezzone No, una cretina… - giuliabottini : Certo mettendo il gren pass incostituzionale, anche oer recarsi alla toileztte... fate voi..una verggnosa ipocri… - GAveggio : @Oliva17029341 @scacchet1 La sperimentazione di un vaccino può durare 10 anni da quanto ho sentito dire da vari med… - walter63631215 : RT @RoccoTodero: Dunque questo signore pare abbia detto:1) in Italia non si può fare come in un UK; motivazione zero Ma la due (c’è il vid… -