Traffico Roma del 21-09-2021 ore 11 | 30

(Di martedì 21 settembre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni a causa di un incidente Ci sono code in abitabili a partire da Batteria Nomentana restiamo sulla tangenziale coda perverso Trionfale tra salari ai campi sportivi per un incidente in poi all’altezza della Giustiniana ci sono delle code in uscita dalla città sulla Cassia partire da Tomba di Nerone ricordiamo i lavori in via Cornelia chiusa tra Piazza Cornelia e via bistagno In quest’ultima direzione per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che nei giorni feriali le corse sulla-lido terminano nella stazione di Lido centro per potenziare il servizio nella tratta piramide Lido centro il collegamento tra lido Colombo è sostituito dalla Linea Bus Srl 4 nei giorni ...