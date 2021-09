Sudan, sventato colpo di Stato militare nella notte (Di martedì 21 settembre 2021) I media locali riferiscono un tentativo di colpo di Stato in Sudan da parte di un gruppo vicino all’ex-regime di Omar Al Bashir. Arrestati 40 golpisti. Il tentato colpo di Stato è Stato sventato nella notte dalla autorità locali. Il gruppo, vicino all’ex-regime di Omar al-Bashir rovesciato due anni fa, ha cercato di occupare le sedi di radio e televisioni di Stato. Si tratterebbe di “ufficiali a bordo di mezzi blindati arrivati dalle regioni di Wadi Sidna e Omdurman“. “colpo di Stato fallito, la gente dovrebbe affrontarlo” L’emittente Al Arabiya riporta che i presunti leader golpisti siano già stati arrestati, mentre altre fonti parlano di dispiegamenti di forze militari in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 settembre 2021) I media locali riferiscono un tentativo didiinda parte di un gruppo vicino all’ex-regime di Omar Al Bashir. Arrestati 40 golpisti. Il tentatodidalla autorità locali. Il gruppo, vicino all’ex-regime di Omar al-Bashir rovesciato due anni fa, ha cercato di occupare le sedi di radio e televisioni di. Si tratterebbe di “ufficiali a bordo di mezzi blindati arrivati dalle regioni di Wadi Sidna e Omdurman“. “difallito, la gente dovrebbe affrontarlo” L’emittente Al Arabiya riporta che i presunti leader golpisti siano già stati arrestati, mentre altre fonti parlano di dispiegamenti di forze militari in ...

