Star Wars | Hunters | informazioni e dettagli del Guerre Stellari per Nintendo Switch | iOS e Android – Anteprima – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Star Wars: Hunters fu annunciato durante il Nintendo Direct del 17 febbraio 2021 ed è in dirittura d'arrivo sugli store iOS, Android e Nintendo Switch. Zynga, popolare software house americana di base a San Francisco, è nota a tutti gli appassionati come una delle aziende più attive nella creazione di videogiochi per dispositivi mobile, presente anche con una grande quantità di titoli sia sullo store di Google che in quello dei dispositivi Apple. Con Star Wars: Hunters l'azienda inizia a sfruttare al massimo l'acquisizione del team NaturalMotion avvenuto nel lontano 2014 per la bellezza di mezzo miliardo di dollari.

