Roma | traffico di stupefacenti | arrestate sei persone

Leggi su lopinionista

(Di martedì 21 settembre 2021)– Nella mattina odierna i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCentro all’esito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di, che ha disposto l’arresto per 6(quattro uomini e due donne) di nazionalità italiana, cinese e bangladese, perché gravemente indiziate dei reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze. Nel dettaglio è stata disvelata l’esistenza di due differenti contesti criminali operanti in, impegnati nello smercio di droghe sintetiche e metanfetamine, come lo Shaboo e la Yaba, nonché di cocaina e GHB, conosciuta come “droga dello stupro” per i suoi potenti effetti di ...