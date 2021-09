Preferisco il cioccolato Strepitoso Leo Gullotta | il momento in cui ha compreso di essere omosessuale

(Di martedì 21 settembre 2021) Un'ospitata sorprendente, quella di Leoa Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. L'attore era in studio oggi, martedì 21 settembre. E la sorpresa sta tutta nelle sue parole. Nel corso dell'intervista, si è raccontato a tutto tondo, si è sbottonato sulla sua carriera lunga già 54 anni. "Sono nato al Fortino - ha premesso Leo-, quartiere popolare di Catania. Sono figlio di un papà pasticcere e mamma casalinga. Ultimo di 6 figli nato per fortuna dopo la guerra. Sono arrivato in famiglia e sono stato molto amato anche dai miei fratelli. Se nasci in un quartiere problematico impari prima anche se al tempo non c'era particolari problematiche, ci conoscevamo e c'era l'Italia da ricostruire", racconta. Dunque i ricordi sulla sua famiglia: "Mio padre era più grande di mia madre di 20 anni. Lei ...

IlWonka : RT @TuaSorella_85: #tantiTipiDi cioccolato ed io preferisco il fondente - scheggia9891 : RT @TuaSorella_85: #tantiTipiDi cioccolato ed io preferisco il fondente - Toni_ct_1 : RT @TuaSorella_85: #tantiTipiDi cioccolato ed io preferisco il fondente - UnTemaAlGiorno : RT @VinPis78: Ci sono #tantiTipiDi dolci..ma io preferisco quelli al cioccolato ?? ?? #unTemaAlGiorno ???? - UnTemaAlGiorno : RT @TuaSorella_85: #tantiTipiDi cioccolato ed io preferisco il fondente -

Ultime Notizie dalla rete : Preferisco cioccolato

La Gazzetta dello Sport

Cercava di farmi mangiare formiche coperte di. Era così, non un tipo regolare. Ma era ... "Ecco perchéil jazz e i club, perché c'è più immediatezza. E credo che tutti sarebbero d'...La scaletta di Bimbo: 1)morire 2) Non ho voglia di far niente 3)4) Fà che sia un gioco 5) Figlio Epidurale La scaletta di Jole Canelli: 1) Nessuna ragione 2) Se 3) Je me suis ...Francesca Fialdini è una conduttrice di grande talento, prontissima a entrare per il terzo anno consecutivo nella quotidianità degli italiani con ‘Da noi… a ruota libera’, a partire da domenica 19 set ...Il Cioccolato è un Alimento che ingolosisce Molti di Noi e che Piace davvero Molto ai Bambini. Scopriamo insieme quando Limitarne l'Uso e quando Invece è Importante Assumerlo per le Sue Proprietà!