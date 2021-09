Papa Francesco: "Alcuni mi volevano morto, preparavano già il Conclave" (Di martedì 21 settembre 2021) “Sono ancora vivo, nonostante Alcuni mi volessero morto. So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che il Papa fosse più grave di quel che veniva detto”. Il Papa è tornato sulle sue condizioni di salute dopo l’intervento al colon subito a luglio. Il discorso sulla sua salute, stuzzicato dalla conversazione coi Gesuiti di Bratislava durante il recente viaggio apostolico è reso noto oggi dal direttore di Civiltà Cattolica padre Antonio Spadaro, ed è stata occasione per il Pontefice per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “preparavano il Conclave. Pazienza! Grazie a Dio, sto bene. Fare quell’intervento chirurgico è stata una decisione che io non volevo prendere: è stato un infermiere a convincermi. Gli infermieri a volte capiscono la situazione più dei ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) “Sono ancora vivo, nonostantemi volessero. So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che ilfosse più grave di quel che veniva detto”. Ilè tornato sulle sue condizioni di salute dopo l’intervento al colon subito a luglio. Il discorso sulla sua salute, stuzzicato dalla conversazione coi Gesuiti di Bratislava durante il recente viaggio apostolico è reso noto oggi dal direttore di Civiltà Cattolica padre Antonio Spadaro, ed è stata occasione per il Pontefice per togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “il. Pazienza! Grazie a Dio, sto bene. Fare quell’intervento chirurgico è stata una decisione che io non volevo prendere: è stato un infermiere a convincermi. Gli infermieri a volte capiscono la situazione più dei ...

