L'agenda Draghi, la scarsa comunicazione del Pd e il Quirinale. Parla Marcucci (Di martedì 21 settembre 2021) Come un padre quando assesta un buffetto al figlio per farlo rientrare sui binari. Sulla retta via. Romano Prodi, ospite domenica del programma condotto da Lucia Annunziata, ha stuzzicato il segretario del Pd Enrico Letta. Serve tornare sui programmi, sul lavoro, con le persone. Il Pd, in questo momento, che strade sta percorrendo? Un po' le attenzioni sono concentrate sulle amministrative, un po' un'oggettiva mancanza di spunti. Ma non solo. Lunedì durante il Premio Cavour Prodi ha detto a Giovanni Minoli, in riferimento a un secondo mandato del Capo dello Stato: "I siciliani silenziosi non cambiano mai parere e Mattarella è un siciliano silenzioso". Quindi no Mattarella-bis, ma nemmeno Prodi stesso in corsa. Sul Quirinale e sulla situazione del Partito e dell'agenda da scandire Formiche.net ne ha parlato con il capogruppo dem in ...

