Juve, Allegri: «Con lo Spezia scontro salvezza. Da chi entra serve rispetto» (Di martedì 21 settembre 2021) Spezia-Juventus, scontro salvezza. Se i numeri non mentono, Massimiliano Allegri non ha problemi nel presentare la sfida del ‘Picco’ secondo i dettami della classifica. E quest’ultima, ad oggi, parla impietosamente di una Signora ferma a quota 2 punti e zero vittorie, a -2 dalla sua avversaria di domani. Ecco perché, al netto delle discussioni sull’atteggiamento e sugli errori dei bianconeri in questo tormentato avvio di campionato, la priorità è una soltanto: uscire dal campo dello Spezia con i tre punti. Anche perché, chiarisce il tecnico, con la vittoria le cose “si vedrebbero in modo diverso”. Ma, avverte, contro la formazione di Thiago Motta non sarà una passeggiata. “E’ una squadra che ha vinto a Venezia creando molto, è sbarazzina, gioca senza troppe preoccupazioni”, spiega. ... Leggi su footdata (Di martedì 21 settembre 2021)ntus,. Se i numeri non mentono, Massimilianonon ha problemi nel presentare la sfida del ‘Picco’ secondo i dettami della classifica. E quest’ultima, ad oggi, parla impietosamente di una Signora ferma a quota 2 punti e zero vittorie, a -2 dalla sua avversaria di domani. Ecco perché, al netto delle discussioni sull’atteggiamento e sugli errori dei bianconeri in questo tormentato avvio di campionato, la priorità è una soltanto: uscire dal campo dellocon i tre punti. Anche perché, chiarisce il tecnico, con la vittoria le cose “si vedrebbero in modo diverso”. Ma, avverte, contro la formazione di Thiago Motta non sarà una passeggiata. “E’ una squadra che ha vinto a Venezia creando molto, è sbarazzina, gioca senza troppe preoccupazioni”, spiega. ...

