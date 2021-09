Green pass obbligatorio per lavoratori pubblici e privati, Mattarella firma decreto. Testo in arrivo in Gazzetta Ufficiale (Di martedì 21 settembre 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge che impone l’obbligo di Green pass per il lavoro pubblico e privato, che ora verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 settembre 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato ed emanato illegge che impone l’obbligo diper il lavoro pubblico e privato, che ora verrà pubblicato in. L'articolo .

